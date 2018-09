Eit vått døgn i vente

Nyheiter

Møre og Romsdal: Det er venta 40-60 mm regn på seks timar frå tysdag kveld. Lokalt opp mot 100 mm på 24 timar.

Det vert vått det komande døgnet. For Møre og Romsdal har Meteorologisk institutt varsla jordskredfare, gult nivå og flaumfare, gult nivå (flaumfaren er markert med gult (lågast), oransje (mellomst) og raudt (høgast)).

- Grunnvasstanden og vassmettingsgrada i bakken er svært høg. Bratte skråningar, i tillegg til bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett. Faren er venta å minke i løpet av onsdagen. Varselet ligg i øvre del av gult nivå, varslar meteorologane og jordskredfaren.

Vidare er oppmodinga å halde seg unna bratte skråningar og bekkar og elveløp med stor vassføring.

- Reinsing av dreneringsvegar og stikkrenner er tilrådd slik at vatnet skal renne unna.

Når det gjeld flaumfaren skriv meteorologane at det er venta mest nedbør natt til onsdag. Saman med stigande temperaturar, vil dette føre til snøsmelting der det no ligg snø.

- Mykje regn vil gi raskt aukande vassføring i elvar og bekkar. Det er venta vassføringar på høgt gult nivå.

Verst lenger sør

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er venta å verte hardast råka av nedbørsfronten som kjem inn over landsdelen utover kvelden.

I løpet av seks timar er det venta 60 millimeter nedbør og rundt 100 millimeter det neste døgnet.

Det får Statens vegvesen til å gå ut og åtvare om at nedbøren kan føre til ras langs trafikkerte vegar på heile Vestlandet.

– Faren for ras er stor med så mykje nedbør som er meldt no. Det er ein slik at om folk ikkje treng ut på vegen, så bør dei halde seg i ro, seier Ketil Molvær i Statens vegvesen til NRK.