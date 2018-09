- Masseuttak i fjellet er løysinga

Nyheiter

I samband med at Volda Maskin ønskjer å etablere masseuttak ved Hovdevatnet, og at K A Aurstad ønskjer å forlenge driftstida i masseuttaket på Klubben, kjem Marthe Julie Boll med eit innspel til kommunen. Ho signerer som «lokal innbyggjar», og skriv at ho tidlegare ikkje hadde særlege interesser på dette feltet, før ho som ein av dei næraste naboane, vart gjort merksam på at Volda Maskin ønskjer å etablere masseuttak ved Hovdevatnet.

– Sjølv om eg er sterkt imot å plassere eit masseuttak i dette området, har debatten rundt dette gjort meg merksam på at råstofftilgangen på stein/grus/pukk/sand etc. er noko som angår oss alle. Uttak nær bustad- og rekreasjonsområde skaper ofte interessekonfliktar. Støv, støy, vibrasjonar og auka tungtrafikk er alle konsekvensar av masseuttak som ofte skaper gnissingar i lokalområdet. Det er behov for eit sentralt uttak, men det burde verte teke stort omsyn til innbyggjarane, bedrifter og naturområde som vert råka, i vurderinga av eigna plassering.

Foreslår løysing

Boll meiner at eit masseuttak inne i fjellet kan vere løysinga.

– Støy- og støvbelastninga til lokalområda vil vere tilnærma lik null. Avrenning av partiklar og forureining er enkelt å kontrollere, og arbeidsområdet er verna mot vêr, snø, is og vind.

Ho skriv at noverande situasjon i området Ørsta/Volda er at fleire av dei lokale entreprenørane har eigne, små masseuttak, eller søkjer om å etablere slike.

– Eit anlegg inne i berget kostar meir å etablere enn eit uttak som ligg ope i dagen, men om alle dei lokale entreprenørane, i tillegg til kommunane Ørsta og Volda, går saman om å starte eit masseuttak inne i berget, burde dette vere mogleg å få til, skriv ho, og legg til at det ikkje burde by på store vanskar å finne eit eigna område til dette i Ørsta/Volda.

Suksess

Ho har også døme på kvar dette har fungert.

– Det eksisterer allereie eit slikt anlegg inne i berget i Noreg i dag, i Stendafjellet ved Rådal utanfor Bergen. Dei fortel at det har vore stor suksess med denne typen anlegg, og at typiske konfliktar med lokalområdet er ikkje-eksisterande. Over anlegget ligg det eit mykje brukt turområde som er bevart, trass verksemda. Originalt var anlegget for eit uttak av fire millionar kubikk masse, men dei har no fått utvida løyvet til åtte millionar kubikk masse. Til samanlikning ønskjer Volda Maskin å ta ut ein million kubikk masse ved Hovdevatnet, og Aurstad ein million kubikk ved Digernes.

Ho avsluttar med å skrive at eit uttak inne i fjellet vil gi ei langsiktig løysing som varetek «våre alles felles interesser».