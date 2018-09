Nyheiter

To bilar kolliderte på Nordre Vartdal måndag kveld. To personar var involvert i ulykka og begge bilførarane vart sendt til Ålesund sjukehus. Politiet opplyste at ein av bilførarane var hardt skadd ifølgje helsepersonell på staden.

Den eine bilføraren, ein mann i 70-åra fekk ifølgje Helse Møre og Romsdal moderate skader i ulykka. Den andre bilføraren, ein mann i 20-åra, var innom sjukehuset i Ålesund for ein sjekk.