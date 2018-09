Nyheiter

Mannen må møte i Sunnmøre tingrett i byrjinga av november i år. Valdshendingane som han er tiltalt for skal ha skjedd 1. mai og 18. juni i år. I tillegg til desse hendingane er mannen sett under tiltale for å køyrt bil medan han var påverka av amfetamin og THC. Dette skal ha skjedd i juni i år.

I april i år skal mannen ha oppbevart mindre mengder amfetamin på ei adresse i Volda kommune.

Mannen og tiltalt for ved to høve å ha køyrt bil utan gyldig førarkort.