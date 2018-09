Vil unngå dødsulykker

Nyheiter

- Saman med kollegaer i heile Europa, har vi eit mål om at vi skal ha null drepte på europeiske vegar onsdag 19. september 2018, seier trafikk-koordinator i Møre og Romsdal politidistrikt, førstebetjent Steven Blindheim i ei pressemelding.

Feil bruk av mobiltelefon, betjening av radio eller andre ting som tek merksemda vekk frå vegen, er medverkande årsak til mange alvorlege ulykke.

- Bruken av bilbelte er høg i Noreg, men framleis er det for mange omkomne bilførarar og passasjerar som ikkje brukte bilbelte eller brukte bilbelte feil. Viss alle brukte bilbelte ville det ha redusert sannsynet for å bli drept eller hardt skadd med 40-50 prosent for førar og forsetepassasjer, og med cirka 25 prosent for baksetepassasjer.