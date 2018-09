To bilar involvert i trafikkulykke

Nyheiter

Rundt klokka 20.10 måndag kveld fekk politiet melding om ei trafikkulykke på E39. I den første meldinga vart det opplyst at Festøy var ulykkesstad. Det er korrigert til Nordre Vartdal. To køyretøy skal vere involvert i ulykka.

Alle naudetatane rykka ut til ulykkesstaden.

Politiet opplyser at det skal vere ein person i kvar av bilane. Dei eine bilføraren skal vere hardt skadd ifølgje helsepersonell på staden. Det opplyser politiet på Twitter. Begge bilførarane vart transportert til Ålesund sjukehus.

Eitt køyrefelt vart stengt og det var manuell dirigering på staden.

Ifølgje politiet skal ulykka ha skjedd i samband med at det eine køyretøyet skulle svinge av vegen og over motgåande køyrefelt. Motgåande køyretøy klarte ikkje å stoppe for kryssande bil.

21:13: Politiet opplyser at begge køyrefelt no er opna.