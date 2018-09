Full rulle på Animation Volda

Nyheiter

Animation Volda Festival er eit årleg arrangement med animasjonsstudentane ved Høgskulen i Volda. I løpet av fire dagar opplever vi animasjonsmediet med forelesingar, workshops, gjesteforelesarar, filmvising og festar.

Torsdag starta med gjesteforelesar Nik Phelps som snakka om musikk og animasjon i forelesinga "Sound and Animation through the past 95 years: Visionaries, Vaudevillians and Storytellers".

Vidare vart dei seks beste filmane frå fjorårets Fredrikstad Animasjonsfestival presentert, der gjestene kunne stemme på sin favoritt.

Ved inngangen til Volda kino kunne ein også sjå det spesielt konstruerte kameratoget som vart brukt under produksjonen av "Året Gjennom Bøfjord" som også vart vist på kinoen. Kvelden vart avslutta med fest i teltet utanfor.

Fredag bestod av ei innsikt i rørsler i polsk animasjon og polske representantar. Claus Toksvig Kjaer frå Nølum Studio heldt foredrag og korleis dei går fram med å co-produsere animerte spelefilmar. Gunnar Størm presenterte også utvalde kunstverk av Inni Karine Melbye. I tillegg til alt dette var det vising av ei rekke kortfilmar og musikkvideoar, saman med mellom anna det franske distribusjon- og produksjonsfirmaet Miuy.

Laurdag var det vist ei rekke filmar og forelesingar av Neil Pymer, Brad Schiff, Greg Curda og Harald Mæle. Det heile vart avslutta med ein konsert av komponist Nik Phelps saman med musikkstudentar frå Høgskulen i Volda, med avsluttingsfest i teltet utanfor kinoen.

Søndag var sett av til Barnas Dag, med vaflar, teikingn, disko og vising av filmar produsert av barna ved Øyra skule. Festivalen vart avslutta med filmvising av den brasilianske spelefilmen "Boy and the World".