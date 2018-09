Nyheiter

Fylkeskommunen slår fast at det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering i tilknyting til detaljplanen for utbygginga. Dei meiner og at ei utbygging vil ha negative konsekvensar for friluftsinteressert.

Politikarane lytta til grunneigarane på Standal Sa ja til Nøvedalselva Formannskapet har samrøystes sagt ja til utbygging av Nøvedalselva.

– Turstien opp langs Nøvedalseleva er av nasjonal verdi og registrert i temakart for friluftsliv i kommuneplanens arealdel.

Området kraftverket ligg er i området som regjeringa har definert som utvalt kulturlandskap.

Her vil dei byggje kraftverk Småkraft AS har søkt NVE om konsesjon til å byggje ut Nøvedalselva kraftverk på Standal. Dette vil eventuelt verte det tredje kraftverket på Standal.

– Ei utbygging vil ha skadeleg konsekvensar for landskap, biologisk mangfald og friluftsliv/turisme.

Fylkeskommunen peikar og på verdien av inngrepsfri natur.

– Vassdraget er utan større fysiske inngrep, medan mange vassdrag i kommunen er berørt av utbygging. Dette tilseier vern av vassdraget.