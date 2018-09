Ny sesong i gang for hurtigruta

Nyheiter

For Hurtigruten ASA har turane til Hjørundfjord og Urke i september og oktober vorte eit fast årleg innslag.

Rundturen frå Ålesund til Urke tek seks timar tur-retur, og på Urke har passasjerane fleire tilbod. Dei kan verte med på rundtur til Norangsdalen og lunsj på Øye, dei kan verte med på tur vidare til Geiranger, Trollstigen og Molde, eller dei kan vere med på ymse vandringar i bygda. Det er setertur til Haukåssetra, eller ein mosjonstur til Bentebu, som er ein del av Saksaråsa.

Hurtigruta har gått på Hjørundfjorden sidan 2012, der fyrste året var ein prøveperiode.

Hurtigruta samarbeider med fleire aktørar i dei to månadene tilbodet varer. Ørsta reiselivslag har gaidar, Urke utvikling AS og grendelaget styrer med tilboda på land, og Fram stiller med bussar. Hjørundfjord fjordservice har kontakten på tendring, slik at passasjerane kjem seg til og frå hurtigruteskutene.

Etableringa av hurtigrutetilbodet var ei direkte årsak til at Urke kaihus vart etablert som ein kafe.