«Det skjer i Ørsta», har vore ei mykje sitert utsegn frå ordførar Stein Aam det siste året. På skrytelista står legesenteret, som er ferdig, idrettshallen, som er under bygging, og ny vidaregåande skule, som er under planlegging.

No skjer det mykje i Volda også. Onsdag vart skisser for nytt kulturhus lagt fram på eit folkemøte. Og torsdag fekk kommunestyret sjå oppdaterte planar for den nye idrettshallen med det lange namnet Volda Campus Sparebank 1 Arena.

Dette er ein hall som er drive fram av private interesser. Kommunen må også vere med, men i langt mindre grad enn når det gjeld bygginga av idrettshall i Ørsta.

Som i Ørsta vert det i Volda jobba for ny symjehall. Dessutan må Volda ha ny ungdomsskule. Det blir ei stor utfordring for Volda å finansiere prosjekta. Politikarane må prioritere, og då er det nok symjehall/badeland som ligg dårlegast an. Draumen om eit stort konkuransebasseng blir nok berre ein draum.

Det skjer i Ørsta. Og det skjer i Volda. Vi får etterlengta prosjekt som vil gjere Ørsta-Volda meir attraktivt å bu i, anten hallane og husa ligg på den eine eller andre sida av kommunegrensa.

Difor kan også ørstingane gle seg over at i alle fall den nye idrettshallen i Volda ser ut til å bli realisert. Det nye kulturhuset, med ein etterlengte konsertsal på høgde med salen i Fosnavåg, vil kome kulturlivet i både Ørsta og Volda til gode, dersom det verkeleg vert bygd. Det vert ikkje ein konkurrent, men eit supplement, til kulturhuset i Ørsta.

Kampen for å få nytt kulturhus i Volda har vore omtala som ei ørkenvandring. Men Moses kom seg til slutt ut frå ørkenen.