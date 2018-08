Seier nei til flyplassforum i Ålesund

Nyheiter

Volda stiller seg dermed på line med Ørsa næringskontor som har frårådd kommunane på Søre Sunnmøre å støtte opp under etableringa av eit utviklingforum for Ålesund lufthamn. I staden vil Ørsta næringskontor, som er sekretariat for utviklingsforumet for Hovden, at kommunane på Søre skal jobbe for å betre tilbodet over Ørsta-Volda lufthamn.

– Utviklingsforumet for Ålesund lufthamn er eit selskap som går ut på å gjere Ålesund lufthamn større og større, og det skal skje på bekosting av Ørsta-Volda. Nei takk!, sa Gunnar Strøm (SV) i Volda kommunestyre.

Og det var same melodien frå den andre enden av den politiske skalaen.

- Det er strategisk best å ikkje vere med. Eg er mest opptatt av å utvikle Hovden, sa Odd A. Folkestad ( Frp)

Frå før har herøy kommune sagt nei til å vere med på å etablere utviklingsforumet for Ålesund lufthamn.