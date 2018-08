Han er ny samferdselsminister

Nyheiter

Fredag føremiddag vart det stadfesta at Jon Georg Dale (Frp) frå Dalsfjorden er ny samferdselsminister. Han tek over etter partikollega Ketil Solvik-Olsen.

Dale vart presentert som samferdselsminister på Sliottsplassen av statsminister Erna Solberg fredag.

Dale har vore mat- og landbruksminister i to år, og når han no tek over som samferdselsminister, vert det spekulert i om han også er på veg til emir sentrale verv i Framstegspartiet.

Dale har erfaring frå Samferdselsdepartementet frå før, då han var statssekretær der i 2013 og 2014.