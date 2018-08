Draumestart for kammermusikkfestivalen

Nyheiter

Med Draumekonserten sparkar deg unge i gang ei veke med musikkmagi og kammermusikkfestival med Draumekonserten.

– Eg er alltid nervøs før konsertane, men som regel utan grunn, seier Sverre Sørdal med eit smil.

Han er fast dirigent for Sunnmøre ungdomssymfoniorkester som dannar ramma rundt Draumekonserten, som er namnet på søndagens konert. Fleire kjende verk står på programmet som Romanse av Johan Svendsen og Kinsarvikvalsen av den lokale komponisten Jon Tvinnereim.

Sjølv gler Sørdal seg veldig til arrangementet av musikk frå musikalen Les Miserables.

– Eg likar alle stykka vi skal spele, men særleg godt likar eg arrangementet av Les Miserables. Mange av dei finaste melodiane frå musikalen er med. Eg synest det er godt og variert arrangert, og likevel ikkje vanskelegare enn at vi spelar det vedlig bra, seier Sørdal.

Storsolist Sara Chen

For tredje året på rad vert Draumekonserten arrangert med støtte frå Dextra, som sponsar konserten med solist. I år er det den kjende fiolinsolisten Sara Chen som spelar Romanse av Johan Svendsen med Ungdomssymfoniorkesteret.

– Dette er ein solist av absolutt øvste klasse. Både for meg og for orkesteret er det ei utfordring å akkompagnere slike toppmusikarar, men det er også utruleg inspirerande og motiverande, seier Sørdal.

Chen skal også spele Ungarske Dansar av Johannes Brahms saman med pianist Wolfgang Plagge.

Stella spelar harpesolo

Men Draumekonserten byr på meir enn tilreisande solist. Ungdomssymfoniorkesteret si eiga Stella Birthe Poland skal spele to solostykke på harpe. Mange har nok høyrt henne spele i TV-konkurransen Norske Talenter. Der ho gjorde det svært bra. På søndag spelar ho The Horse of My Dreams av Katryn Cater og The Nightingale, av Deborah Henson-Contant.

– Ho er svært talentfull og dyktig, og som det vart sagt på Norske Talenter: Ho spelar himmelsk, trolsk og magisk. Når vi høyrer henne spele, vil vi ikkje at det skal ta slutt, seier Sørdal.

Nykomponert ungdomsverk

Draumekonerten er starten på Sunnmøre kammermusikkfestival som varer heilt fram til 8. september, med ei rekke konsertar og spanande foredrag.

– Eg gler meg til alt, men om eg må trekke fram noko må det bli foredraga til Magnar Åm og Wolfgang Plagge. Og ikkje minst konserten i Jensaløda på Leira og avslutningskonserten så klart, seier daglig leiar Kaja Robak.

I tillegg er det ein annan ting ho berre må nemne. For fyrste gong har festivalen gjennomført eit komposisjonskurs for ungdomar i regionen. På Draumekonserten på søndag vert verket dei har skrive saman med Magnar Åm urframført.

– Det er stort og eg er mektig imponert over kor modige desse ungdomane er som gir seg ut på noko ganske ukjent og torer å vise fram den musikken dei har inni seg. Eg er heilt sikker på at dei vil verte mektig stolte når dei høyrer resultatet, sier Robak.

Ho trur det betyr mykje at ungdomane sjølv er med både å spele og komponere til festivalen.

– Å oppleve musikk frå innsida, ved å spele eller skrive han sjølv, gir ei heilt anna oppleving og tilknytting til den klassiske musikken. Musikk er som språk og ein blir lettare glad i og gripen av musikk når ein forstår språket og beherskar det sjølv, seier Robak.

Festivalfryd

Draumekonserten på søndag vil vise at klassisk musikk i høgaste grad er ein levande del av ungdomskulturen på Sunnmøre.

– Det er ein fryd for festivalen å få lov til å starte festivalveka i samarbeid med desse ungdomane, seier Robak.