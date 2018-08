Vil ha regionvegsjefen til Ørsta

Nyheiter

På den måten ønskjer formannskapet å få Statens vegvesen til å snu når dei no seier nei til endringar i og ved E39 i Ørsta til Ørstafjordkryssinga er bygt. Dette nektar Ørsta-politikarane å godta.

– Vi har planar som skal realiserast, mellom anna utviding av Amfi og anna, og som no står på vent. Vi kan ikkje berre stoppe utviklinga slik vegvesenet legg opp til. Vi må berre køyre på. No må vi gå høgare i systemet, og få toppane i vegvesenet til å kome til Ørsta og setje seg inn i saka. For no er det frustrasjon i det politiske miljøet over at vi ikkje kjem vidare, sa ordførar Stein Aam (Sp) i formannskapet tysdag.

Paul Kristian Hovden (KrF) var samd.

– Det er eit sorgas kapittel at vegvesenet skal bremse utviklinga. Det er på tide å løfte saka høgare opp, sa Hovden.

Per Are Sørheim (H) var også frustrert over vegvesenet.

– Eg skjønar lite av kva vegvesenet held på med no. Dei fjerna sjølina og regulerte området over Raudøya, og no skjer dette.

Rådmann Wenche Solheim sa at saka handla om ei motsegn som vegvesenet kom med då kommunane la reguleringsplanen for sentrum ut på høyring.

– Vi forstår ikkje denne varsla motsegna og har bede fylkesmannen om meklingsmøte i september. Det er krise for sentrum at vi ikkje får planlegge sentrum som heilskap, ein prosess vi har fått veldig mykje skryt for. Vegvesenet vil ikkje at vi skal gjere noko før veit kvar Vartdalfjotrdkryssinga skal gå, og det har dei sagt i to år, sa rådmannen.

Det var i sommar vegvesenet kom med si fråsegn til forslaget til områdeplan i Ørsta sentrum. I fråsegna varslar vegvesenet motsegn mot planforslaget. Det vil seie at anten må kommunen forhandle med vegvesenet om å kome fram til kompromiss, eller kommunen kan velje å ta ein konflikt. I så fall vert planen fyrst vedteken av Miljøverndepartementet.

Administrasjonen i kommunen fryktar i verste fall at Ivar Aasen-gata framleis vil vere ein barriere i sentrum.