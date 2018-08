Fryktar for flytrafikken grunna tunnelstenging

Nyheiter

Årsaka er at Rotsethorntunnelen i tidsrommet komande veke til 3. desember skal nattestengjast. Slik vegvesenet skisserer det, vert tunnelen heilt stengd i tidsrommet 22.20 til 06.05 under anleggsperioden.

Fryktar følgjene

– Widerøe sitt daglege fly frå Oslo landar ifølgje ruteplanen kl. 23.35 ved Hovden lufthamn. Dette gjer at passasjerar som skal vidare sørover langs E39 frå Volda står fast. Siste ferja frå Volda er også kl. 23.30. For tilpassing til morgonflyet foreslår vi også at kolonnen som er oppsett kl. 06.05 vert flytta til 05.45, heiter det i eit skriv frå Hovden utviklingsforum til vegvesenet.

Utviklingsforumet fryktar for følgjene for næringslivet.

– Dette råkar særleg næringslivet sine reiser som utgjer om lag seksti prosent av trafikken ved Hovden lufthamn. Dette er reiser med kopling til både nasjonale og internasjonale destinasjonar, heiter det frå utviklingsforumet.