Tre vil byggje ferjekaier

Nyheiter

Statens vegvesen har fått tre tilbod for bygging av nye ferjekaier ved Solavåg og Festøy. Dagens ferjekaier er i dårleg forfatning og er ikkje lagt opp for elektrisk ferjedrift.

Dei tre både er frå Christie & Opsahl AS (124 441 519 kroner), HAK Entreprenør AS (139 837 789 kroner) og Veidekke Entreprenør AS (126 880 474).

– Vi kontrollerer no tilboda og reknar med å inngå kontrakt i midten av oktober. Vi startar å bygge like etter kontrakten er signert, seier prosjektleiar Olav Megrund i ei pressemelding.

Solavåg ferjekai

Solavåg ferjekai er i dårleg forfatning og kan ikkje brukas av elektriske ferjer.

– Vi skal byggje ei ny kai ved sida av den gamle kaia, seier prosjektleiar Olav Megrund.

Dagens kai skal rivast når den nye kaia står ferdig i oktober 2019. I byggjetida skal vestdelen av dagens kai brukast som hovudkai. Ved dårleg vêr med sterk vind er det krevjande å legge til på vestsida. I verste fall kan avgangar bli forsinka eller annullert.

Festøy ferjekai

Betongen på Festøy ferjekai er i dårleg forfatning og må derfor byttas ut. Den nye kaia som skal byggas blir reservekai, medan kaia som vart bygt for nokre år sidan blir hovudkai. Det er også denne kaia som skal brukast i byggjetida. Den nye reservekaia skal stå ferdig juni 2020.

Elektrisk ferjedrift frå 2021

Reiarlaget som skal drifte ferjesambandet har ansvar for å bygge infrastruktur for lading og fortøying til elektrisk ferje. Det er planlagt elektrisk drift på sambandet frå 1. januar 2021.