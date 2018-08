Vann kontrakt på 10 millionar kroner

Nyheiter

– Dette er ein kontrakt der vi i løpet av det siste halve året har utvikla og forhandla om ein ny type rekkverk, som i første omgang skal brukast i prosjektet, men seinare kan brukast i nye prosjekt, seier salsansvarleg Oddvar Myklebust i Vik Ørsta AS i ei pressemelding.

2.800 meter med rekkverk

Kontrakten inneheld ca. 2.800 m rekkverk i 1. byggetrinn og har ein verdi på ca. 10 mill.

Planane er at Statens vegvesen skal utføre alle byggetrinn i løpet av 3 år, og da vil avtalen innehalde levering av ca. 8.500 m rekkverk til ein verdi av ca. 30 mill.

– Kontrakten er inngått etter prinsippet med forhandlingar, og gir oss ei stadfesting på at vi er langt framme når det gjeld produktutvikling og kvalitet i leveransane, seier Myklebust.

– God prosess

Kari Smådal Turøy, prosjektleiar for bygging av Sykkelstamvegen i Statens vegvesen, er svært fornøgd med resultatet av konkurransen om utvikling av rekkverk til Sykkelstamvegen.

– I staden for å teikne eit rekkverk og få nokon til å produsere det, valde vi å invitere leverandørar til å utvikle det for oss basert på våre skisser til utforming. Det har vore ein veldig god prosess der vi har fått dra nytte av leverandøranes kompetanse. Vi føler oss sikre på at Vik Ørsta har fått utvikla eit veldig godt produkt som vil vere greitt å montere, som ser fint ut og som også vil vere det etter mange år langs vegen, seier Smådal Turøy.

Avtalen som VikØrsta og Statens vegvesen har inngått vil gje arbeid til produksjonsanlegga i Ørsta og Vik i Sogn.