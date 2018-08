Ingangspengar til Geiranger?

Nyheiter

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv har kome med ei rekkje forslag til ny strategi for kultur og reiseliv. Ei avgrensing av cruisetrafikken, bompengar for turistar i Unesco-destinasjonar og inga øvre grense i filminsentivordninga, er nokre av forslaga.

– Kulturturisme gir større moglegheiter for reiseliv og kulturgründerskap og for auka vekst for norsk næringsliv. Vi ser med spenning fram til å lese innspela Samarbeidsrådet gir i denne satsinga, seier kulturminister Trine Skei Grande i ei pressemelding.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv blei oppretta av Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i juni i fjor og er leia av Reidar Fuglestad. Rådet er ein del av satsinga regjeringa gjer innan kultur og reiseliv. No har rådet levert den første rapporten. Her er tretten innspel fordelt på fem ulike temaområde: kunnskap, tilgjengelegheit, investering, heilskapleg attraksjon og berekraft.

Ber regjeringa vurdere regionreforma

Rapporten peikar mellom anna på at eit svekt kulturliv vil påverke satsinga på kulturturisme. Regionreforma legg opp til at det meste på kulturfeltet blir overført til fylkeskommunen. Det meiner Samarbeidsråd for kultur og reiseliv bryt med ambisjonen om auka internasjonal kulturturisme, som krev ei heilskapleg, nasjonal satsing og strategi.

– Det kan ikkje overlatast til regionane å sjølv vurdere kva som er viktig og vi meiner det derfor er avgjerande med ein statleg kulturpolitikk der det nasjonale ansvaret ikkje berre inneber «hovudstadsoppgåver». Vi meiner at den tredelte finansieringsmodellen der stat, fylkeskommune og kommune bidrar vil gi dei beste vilkåra for å utvikle musea som viktige og sentrale samfunnsaktørar også i framtida, skriv rådet i rapporten.

– Cruiseutviklinga bør styrast

Rapporten peikar vidare på at ein i Noreg har vore for oppteken av å telje kor mange som besøkjer ulike stader. Det har gitt utfordringar for dei såkalla i ikon-stadene. Masseturismen som cruisetrafikken inneber, blir trekt fram.

– Cruiseutviklinga bør styrast. Det bør leggjast betydeleg avgrensingar på utvikling av cruisetrafikk der det er stort press. Mottaksplikta som blir regulert av Hamne- og farvasslova, avgrensar moglegheita hamnene har til å setje tak på talet på skip og turistar. Det vil derfor vere positivt at denne blir oppheva, er eitt av forslaga som regjeringa må ta stilling til.

Eit anna forslag handlar om Verdsarvfjordane.

– Unesco-status bør bli eit nasjonalt sak og kan ikkje overflates til dei lokale aktørar og hamnene, heiter det i rapporten.

Rådet foreslår vidare å innføre ei særordning med eit omvendt bompengesystem som skal få turistar til å vere lenger i Unesco-destinasjonane. Ei tenkt ordning er at turistar betaler ein høg pris ved gjennomfart og lågare pris dess lenger opphaldet er. Slik kan ein utvide sesongen, skaffe fleire betalingsvillige turistar til å vere lenger i området som gir meir lønnsemd, og unngå at turistmål som Geiranger blir omtala som ein stad med «people pollution», meiner Samarbeidsrådet.

Meir pengar til filminnspeling

Samarbeidsrådet foreslår også å oppheve taket for maksimal tildelt støtte gjennom filminsentivordninga. Støtteordninga for norske- og utanlandske film- og tv-produksjonar i Noreg tredde i kraft i 2016. Rådet vil gjere om ordninga frå ei søknadsbasert ordning forvalta av Norsk filminstitutt til ei automatisk refusjonsordning under Finansdepartementet.

– Kultur og reiseliv bidrar til å skape verdiar og arbeidsplassar i heile Noreg. For å ta vår del av den aukande internasjonale kulturturismen, må vi satse strategisk. Innspela frå Samarbeidsrådet kan bidra til dette, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen