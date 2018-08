VØR startar innsamling av innhaldet i raude boksar

Nyheiter

Mange har allereie teke turen innom miljøstasjonen for å tøme innhaldet. Men for at alle abonnentane skal få høve til å levere frå seg dette avfallet på ein god og trygg måte, vil VØR utover hausten ha innsamling rundt om i bygder og tettstader i Volda og Ørsta.

- Vi startar måndag 3. september. Først ute måndagen den første veka i september vert Store-Standal og Barstadvik i Ørsta og så følgjer Kalvatn og Fyrde i Volda på onsdag, fortel dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal og forklarar bakgrunnen for denne satsinga:

- VØR ynskjer å samle inn større mengder farleg avfall og små-elektriske artiklar frå hushalda. Vi har hatt grunn til å tru at gjenstandar som inneheld farleg avfall, som til dømes batteri, hårfønarar, sprayboksar og liknande, har hamna i restavfallet i staden for å verte levert til miljøstasjonen. Når vi no gir innbyggjarane eit betre tilbod ved å dele ut raude boksar, både håper og trur vi at meir av denne type avfall vert samla inn slik at det kan takast forsvarleg hand om, seier Petter Bjørdal og viser til at mange i løpet av våren og sommaren sjølve har teke turen til miljøstasjonen for å levere.

- Vi har på denne måten fått inn meir av til dømes batteri, lyspærer, sprayflasker og små-elektriske artiklar som vi tidlegar har sett lite av, seier han.

Når bilar og folk frå VØR i løpet av september og oktober dreg rundt til bygder og tettstader for å samle inn det som abonnentane har lagt i dei raude boksane, opnar Petter Bjørdal også for VØR kan ta imot farleg avfall og elektro som ikkje får plass i boksane.

Bakgrunnen er eit skjerpa og strengt regelverk som gjeld både dei som kjøper og brukar til dømes sprøytemiddel og andre kjemikaliar. Når folk skal rydde opp, gjerne i samband med generasjonsskifte, er det viktig at avfallet vert teke hand om på ein sikker måte.

- Samstundes som VØR ynskjer å vere på tilbodssida og gjere sitt til at denne type avfall vert samla inn gjennom renovasjonsselskapet, er vi nøydde til å setje nokre avgrensingar. Derfor må kvantum over 100 kilo avtalast særskilt med VØR. Så tek vi stilling til om dette er noko som vi kan ta på oss å hente, eller om ein må finne andre løysingar. Asbest, isolerglas med farleg avfall og impregnerte materialar må som tidlegare leverast på miljøstasjonen i Hovdebygda, seier Bjørdal.

VØR legg opp til omfattande varsling slik at alle får med seg når bilen frå VØR kjem for å samle inn farleg avfall og små-elektriske artiklar.

- Vi kjem til å sende sms til dei abonnentane det gjeld i god tid før vi kjem. I tillegg vil dei få ei påminning dagen før innsamling. Vidare brukar vi sjølvsagt vår eiga heimeside og Facebook for å nå ut til våre abonnentar, seier Petter Bjørdal som vonar mange vil gjere seg nytte av dette gode tilbodet.