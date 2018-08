I ryggen på Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik

Nyheiter

No er Bjørdal på plass som ulønt praktikant hos advokatfirmaet Øverbø Gjørtz som har kontor m.a. i Ørsta. I to veker skal stortingspolitikaren lære advokatyrket å kjenne betre.

– Når eg som politikar besøker bedrifter, har dei ein mal for besøket med informasjon om verksemda. Og så får eg helse på tilsette. Dette er fint, men eg får likevel ikkje skikkeleg innblikk i kvardagen til bedriftene, korleis det er å jobbe der og kva slags utfordringar dei har. Det er først ved å vere i bedrifta over ein periode ein får eit skikkeleg innblikk i jobbkvardagen, vurderer Bjørdal.

Praktikantjobben hos Øverbø Gjørtz er den femte sommarjobben han på eige initiativ har skaffa seg i den perioden Stortinget har sommarpause. Tidlegare har Bjørdal jobba i Nav Volda og Ørsta, på ei arbeidsmarknadsbedrift i Averøy, på Gassco på Karmøy og på Sunnmørsheimen.

Stortinget har formelt hatt møtefri sidan 15. juni, og ikkje før 1. oktober opnar parlamentet igjen på høgtideleg vis. Stortingspolitikarane har difor god tid til å gjere andre ting. For Fredric Holen Bjørdal er det uaktuelt å feriere heile friperioden. For realiteten er ikkje heilt slik folk kan tru: Bjørdal har brukt sommaren både til å reise rundt på bedriftsbesøk, han har delteke på møte i finanskomiteen – og han har vore medievakt for Arbeidarpartiet, noko som i seg sjølv kunne vere ganske hektisk, ikkje minst etter Sandberg-saka.

No er Bjørdal svolten på å få kunnskap om dagane i Øverbø Gjørtz. Det kan vere naturleg for han, for medan Fredric sit på Stortinget studerer han i helgar og om kveldane for å verte jurist, og no er det berre masteroppgåva som står att for 28-åringen som har gjennomført studiet på eitt år mindre tid enn vanleg. Han er altså meir enn vanleg oppteken av det juridiske.

– Ei av oppgåvene på Stortinget er å vedta lover. Då er det interessant å sjå korleis lovverket vert praktisert. Det får eg her hos Øverbø Gjørtz. Her får eg også høyre om utfordringar og moglegheiter. Samanlikna med andre sommarjobbar som har vore læring for meg, kan eg denne gongen vonleg også bidra litt fagleg, fortel Bjørdal.

Han har klatra i Arbeidarpartiet sitt hierarki: Bjørdal sit i den parlamentariske leiinga, er med i den operative leiinga av arbeidet i Ap si stortingsgruppe, og har posisjon som nummer tre i AU, som det vert forkorta. Det vil seie posisjonen bak Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Av 49 representantar er ørstingen, som er yngst i Ap si gruppe, rangert som nummer tre. Samtidig er Bjørdal flytta frå arbeids- og sosialkomiteen til finanskomiteen der han er nestleiar for AP si gruppe. Det kan altså ikkje vere nokon tvil om at leiinga i Ap har trua på Fredric Holen Bjørdal som i denne omgang skal sitje på stortinget til 2021. Men å spørje han om ambisjonane er håplaust.

Ingen garanti

– He he, det eg kan seie at eg ikkje har nokon garantiar for at eg får halde fram på Stortinget. Og såleis er det fint å kunne ha ei utdanning slik at eg kan ha moglegheiter på arbeidsmarknaden den dagen tida på Stortinget er over, seier Bjørdal.

Senioradvokat Espen Rekkedal var ikkje i tvil om at han ville svare ja då Fredric Holen Bjørdal tok kontakt om ein kort sommarjobb.

– Det var veldig kjekt at Fredric kontakta oss. Vi brukar kvart år å ta inn studentar som får innblikk i advokatyrket som for oss er noko langt anna enn å vere dommar i retten. Her får studentane også møte klientar. Dette er også del av eit rekrutteringsopplegg, fortel Rekkedal.

Han jobbar mest med saker som gjeld erstatning, forsikring og personskade. Kollega, advokat Cathrin Lid Heilund er fast bistandsadvokat, og jobbar med økonomiske oppgjer, og har også rolle som bustyrar.

Den tredje advokaten på Ørsta-kontoret er Roberto Bjøringsøy. Han har kjernekompetanse innan tvisteløysing og på fast eigedom, særleg landbruksrelaterte saker.