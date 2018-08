Fryktar delt sentrum i mange år

Nyheiter

Det seier rådmann Wenche Solheim. Saman med assisterande rådmann Eldar Rune Øye fortvilar ho over at Statens vegvesen, slik dei tolkar det, har sett ned foten for endringar i og ved E39 i Ørsta til Ørstafjordkryssinga er bygt.

– Vi er mest tilbake med stoda med Sjølina, der vi ikkje kunne utvikle noko som helst fordi vi ikkje hadde avklart europavegpasseringa av Ørsta sentrum, seier Øye.

Det var i sommar vegvesenet kom med si fråsegn til forslaget til områdeplan i Ørsta sentrum. I fråsegna varslar vegvesenet motsegn mot planforslaget. Det vil seie at anten må kommunen forhandle med vegvesenet om å kome fram til kompromiss, eller kommunen kan velje å ta ein konflikt. I så fall vert planen fyrst vedteken av Miljøverndepartementet.

– Viss vi ikkje får vegvesenet til å trekkje motsegna, handlar det i beste fall om ei utsetjing i eit halvt år, eller vi kan risikerer å få ein områdeplan som ikkje har den heilskapen det no er lagt opp til, og der Ivar Aasen-gata framleis vil vere ein barriere i sentrum, seier Øye.

No håper kommunen å få til eit møte med vegvesenet, der motsegna vert trekt. For kommunen er verkeleg overraska over at vegvesenet har sett seg på bakbeina.

– Vi har i prosessen fram mot forslaget til områdeplan vore opptekne av å ha ein god dialog med alle partar områdeplanen vedkjem. Det gjeld både innbyggjarar, næringsliv og overordna offentlege mynde. Vegvesenet har hatt folk med i ymse arbeidsgrupper, og dei har gjeve positive signal til utforminga av sentrumsplanen. Difor er vi svært overraska over at vegvesenet no varslar ei motsegn, seier Øye.

Usikre på framdrifta

I forslaget til sentrumsplan er det foreslått ei generell 40-sone i sentrum, ny rundkøyring på Ose og endringar av fotgjengarfelt og avkøyrsler til og frå Ivar Aasen-gata i sentrum.

– Men viss vegvesenet skal stå fast på at ingen endringar kjem før Ørstafjordkryssinga er på plass, vil vi vere låste, seier Solheim.

Ho viser til at små og store aktørar har planar om å kome i gang med ymse tiltak så snart sentrumsplanen er vedteken.

– Dette håpte vi kunne skje i løpet av 2018. No er vi meir usikre, seier Solheim.

No ber kommunen om eit møte med vegvesenet, og løyner ikkje at frustrasjonen er stor.

– Vi finn det rett å signalisere at kommunen ikkje er innstilt på å ta alle motsegner til følgje, seier Øye.

Han og kommunen er mildt sagt overraska over motsegnene frå vegvesenet.

– Kommunen kan rett og slett ikkje akseptere motsegna sitt reelle innhald, då det vil utgjere alvorlege bindingar for ei prioritert satsing på tettstadutvikling som både kommunen og fylkeskommunen har lagt ned store ressursar i. Denne satsinga er også svært viktig for kommunen og Ørsta sentrum si framtidige utvikling, skriv Øye i eit brev til Statens vegvesen.

Kommunen minner om at vegvesenet var med på å finne traseane for Ørstafjordkryssinga som ligg inne i kommunedelplanen for Ørsta sentrum og Hovdebygda.

Denne kommunedelplanen gav igjen mulegheita til å starte tettstadutviklinga for Ørsta sentrum.

– Vi har hamna i ein slags Catch-22, altså i ein sirkel vi ikkje kjem oss ut av. På den eine kan ikkje vegvesenet fortelje oss om og når det vert noko av Ørstafjordkryssinga fordi vi må vente på løysinga for kryssinga av Vartdalsfjorden til Hafast. På den andre sida seier vegvesenet vi ikkje kan gjere noko med E39 i sentrum før Ørstafjordkryssinga er bygt, seier Øye.