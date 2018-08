Nyheiter

Onsdag 29.08.2018, har byggjenemnda i Volda kommune tillyst eit folkemøte om planane for det nye kulturhuset i Volda. Byggjenemnda har lenge omtala skissene dei vil presentere, som førebelse skisser. Nemnda understrekar at ikkje noko er bestemt enno og alt kan påverkast fram mot val av det prosjektet som til slutt skal realiserast.

Å invitere folket inn i utforminga av folket sitt hus på slike premissar er ei svært fin og fornuftig tilnærming til ein kreativ prosess fram mot eit best mogeleg resultat.

I samsvar med denne invitasjonen frå byggjenemnda blir det her presentert ei alternativ skisse til planløysing for det nye kulturhuset. Kanskje kan denne skissa opne folk sine auge for andre og betre(?) måtar å organisere huset på enn dei som nemnda legg fram i morgon? Kanskje kan det beste i dei to alternativa arbeidast saman?

Den kommunale byggjenemnda viser gjennom skissene sine at dei ønskjer å gøyme bort kulturhuset bak i bakken bak det gamle samfunnshuset. Samstundes viser dei eit parkeringshus på framsida mot sentrum langs Storgata. Dette er ein svært ulik og uvanleg praksis samanlikna med dei fleste andre stader der det har vore vanleg å plassere kulturhusa som framståande signaturbygg mot sentrum av tettstaden/byen. I vår region er det berre å sjå til Nordfjordeid, Ulsteinvik og Fosnavåg som alle har orientert kulturbygga sine klart og tydeleg mot sentrum og lagt det meste av parkeringsareala på «baksida». Slik bør vi også gjere det i Volda: Kulturen fram, bilane bak!

Dei fleste argumenta for ein annan måte å organisere det nye kulturhuset på, baserer seg på reaksjonar mellom folk på dei framlagde skissene frå den kommunale byggjenemnda.

Stikkordsmessig ser argumentlista for den alternative skissa som er presentert her, slik ut:

– mykje rimelegare å byggje

– meir fleksibel bruk av storsal og scene i samspel med myldreareal, kafé / restaurant, festplass ute,

Leikeparken og Paviljongparken

– Eine langsida i storsalen kan opnast opp mot myldreareal/foaje; fleksibel bruk under festivalar, stemne, festdagar o.l.

–kulturhuset og kinoar retta fysisk mot bysentrum

– lunt uteområde/festplass på austsida av bygget med godt lys i ly for utrøna/nordavinden og i ly for vestavêret

– parkering plassert på baksida inn i bakken m/tredobla parkeringskapasitet i høve til i dag

– svært mykje enklare og lettare tilkomst til scene og scenelager direkte frå Storgata (vogntog og varebilar)

– kanaliserer publikum i kino og kultursal mot Volda sentrum og Leikeparken og Paviljongparken

– mange færre nivå i prosjektet: – færre heisar

– større og enklare samanheng mellom dei ulike delane

– lettare tilkomst

– enklare bruk

– færre vinklar/meir oversiktleg inne – enklare bruk

– mykje mindre ombygging og endring i det gamle samfunnshuset

– svært mykje enklare, grunnare og meir anvendeleg byggjetomt

– planløysing som opnar opp for brukarar som i dag ikkje har ideelle framføringsarenaer her i regionen

Det er eit håp at denne alternative planskissa kan opne opp for alternativ tilnærming til korleis det nye kulturhuset skal sjå ut til slutt. Ta den kommunale byggjenemnda sine utsegner og ønske på alvor og møt opp på samfunnshuset i morgon kveld og ta del i utforminga av den nye storstova vår!