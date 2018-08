Rår frå anke i jordskiftesak på Krøvelen

Nyheiter

Spesialrådgjevar Arnstein Nupen i Ørsta kommune rår frå anke i ei jordskiftesak på Krøvelen.

– Vurderinga er at jordskifteretten har kome til eit godt resultat i saka, seier Nupen i eit notat.

I juli i år avsa Sunnmøre jordskifterett slutning i ei jordskiftesak om Krøvelen. Saka gjeld bygging av ny gardsveg (725 meter) i samsvar med ein reguleringsplan vedteken av Ørsta kommunestyre i desember 2012, og oppgradering av skogsveg til Vatne grense til skogsbilklasse 3 (1.330 meter). Jordskifteretten har fordelt kostnader på grunneigarane. Total kostnad for gardsvegen for grunneigane er på kr 1,1 million, og for skogsvegen på 550.000 kroner. Dette er summar etter at tilskot frå Ørsta kommune og Mørenett er rekna frå.

– I samband med dette prosjektet er det meininga at kommunen inngår utbyggingsavtale med sikte på å overta gardsveg til kommunal drift. Den eksisterande gardsvegen vert då nedlagt, seier Arnstein Nupen.