Urtidsbakteriar frå oljefelta skal produsere grøn energi

Nyheiter

Hyperthermics har utvikla reaktorar der bakteriar produserer energi ved å bryte ned organisk materiale. Gründeren Jan Remmereit i Volda er den største eigaren i selskapet, som held til i Hovdebygda og Ulsteinvik.

På sine nettsider skriv selskapet at dei har inngått ein avtale med Equinor (tidlegare Statoil) om tilgang til unike bakteriar som er henta frå oljefelta under havbotnen.

– Avtalen med Equinor gir oss tilgang til ei stor og variert samling av levande organismer. Dermed blir det lettare for oss å finne den mest optimale kombinasjonen av bakteriar til å omdanne ulike typar biomasse til rein og fornybar energi, seier Harald Nordal, dagleg leiar i Hyperthermics i ei pressemelding.

Mikroorganismane var med på danninga av olje for om lag 200 millionar år sidan, ved at plantar og dyr, inkludert dinosaurusar, vart brote ned. Desse skal plasserast i Hyperthermics sine reaktorar for å bryte ned organisk materiale. I denne prosessen vert det frigjort energi som kan utnyttast.

–Det er robuste bakteriar som vi har stor forventningar til. Det er veldig spennande, seier Harald Nordal til Møre-Nytt.

Også Equinor har store forventningar.

–Vi er entusiastiske over at vår teknologi kan brukast til å produsere fornybar bioenergi av Hypherthermics. Dette er eit godt døme på korleis teknologi utvikla av oljeindustrien kan brukast i nye område, seier Henriette Undrum i Equinor.

Avtalen vert gjort kjent i forkant av den store oljemessa ONS i Stavanger i neste veke. Her skal innovasjon Norge presentere Hyperthermics som eit selskap som satsar spesielt på ny energi. Hyperthermics er eitt av 11 norske selskap som Innovasjon Norge har vurdert ut som dei mest lovande selskapa innan ny energi.

–Vi er stolte av å ha blitt plukka ut, og det var hard konkurranse, seier Harald Nordal.