Ørsting køyrde 48 km/t for fort

Hendinga fann stad tidleg i august i år utanfor Bergen. I ei 80-sone vart bilen til mannen målt til ei fart på 128 km/t.

Mannen møtte i Søre Sunnmøre tingrett då saka kom opp og han gav ei atterhaldslaus tilståing i retten.

Ut frå dei vurderingane som vart gjort i retten låg det ikkje føre nokon skjerpande omstende i saka utover at mannen haldt ei langt høgare hastigheit enn lovleg. I tillegg til at han køyrde forbi fleire bilar. I formildande retning vart det lagt vekt på tilståinga til mannen. Retten har og poengtert at fartslovbrotet skjedde på ei strekning med god sikt og at det var fine køyreforhold.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i fjorten dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøve tid på to år. Mannen vart vidare dømd til å betale ei bot på 12.500 kroner, subsidiært fengsel i tjuefem dagar. I tillegg mister mannen førarkortet i seks månader.

Den domfelte erklærte at han vedtok dommen