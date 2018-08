Utvidar på Mosflatene

Nyheiter

Hallen kjem i tilknyting til det eksisterande Bøstrand-bygget på Mosflata.

Selskapet har fått godkjenning for eit tilbygg på 16 ganger 42 meter.

– Dette betyr at vi kan vaske to bilar om gongen innandørs, seier Yngve Ose Bøstrand, dagleg leiar i Bøstrand Transport AS.

I dag må bilane vaskast ute, sommar som vinter. D

Det er sjåførane om har ansvarer for å vaske bilane dei bruker.

– Det vil vere eit stort gode for sjåførane at dei kan stå inne og vaske, og at dei har skikkelege fasilitetar, seier Bøstrand.

Bøstrand- selskapa har i alt 44 bilar og 54 traller.