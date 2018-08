Over 1,2 i promille – må i fengsel

Nyheiter

I mars i år, midt på dagen, vart bilen til mannen stoppa av politiet i sentrum av Volda. Det var i samband med ein trafikkontroll at mannen vart stoppa. Ifølgje dommen vart det gjennomført kroppsvisitering, rapport om ransaking og analyse at blodet til mannen som viste ein promille på over 1,2 under ein time etter at køyringa fann stad. Mannen var påverka av det narkotiske stoffet THC.

I Søre Sunnmøre tingrett kom mannen med ei atterhaldslaus tilståing. I tillegg til ruskøyring køyrde mannen utan gyldig førarkort og brukte mobiltelefonen under køyringa. Mannen var og sikta for bruk av narkotika.

I rettsdokumenta er det opplyst at mannen tidlegare er bøtelagt for brot på vegtrafikklova.

Mannen vart dømd til fengsel i 21 dagar. Vidare vart han dømt til å betale ei bot på 20.000 kroner. Mannen mista og førarkortet i ein periode på to år.

Mannen erklærte i retten at han vedtok dommen.

Joachim Kroken Åsebø