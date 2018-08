Utekonsert flyttar inn

Nyheiter

Herøyspelet og Fosnavåg konserthus har bestemt å flytte konserten med Hellbillies fredag innandørs. Planen var å bruke uteamfiet på Herøyholmen, men dersom vermeldingande slår til er ikkje det tilrådeleg, meiner arrangøren.

–Vi syns det er veldig synd, for dette hadde vi gleda oss veldig til. Etter å ha fulgt vermeldingane tett og etter samtale med Meteorologisk institutt var det klart at med mulig vindstyrke opp mot 16 m/s er det uansvarleg å satse på utekonsert. Det kom også melding frå Hellbillies om at med vindstyrke på 15 m/s ville scena bli evakuert, skriv arrangøren i ei pressemelding

Konsernet er flytta til Fosnavåg konserthus.