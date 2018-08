Resultat Saudehornet rett opp

Nyheiter

D20-22:1 Ida Louise Reite NOR Noteam 1:39:13

D23-34:1 Eli Anne Dvergsdal NOR Varegg Fleridrett 1:06:45, 2 Linda Marie Strompedal NOR Namdal løpeklubb 1:19:57, 3 Elisabeth Hildenes NOR Eid IL 1:23:58

D35-39:1 Ingrid Ukkelberg NOR Marnardal IL 1:04:01, 2 Merete Helgheim NOR Gloppen Friidrettslag 1:08:56, 3 Bodil Ryste NOR Gaular IL 1:10:53

D15-17:1 Emilie Flo Stavik NOR Markane IL 1:20:07

D18-19:1 Lucia Philipp NOR Tvedestrand Turn og IF 1:17:52, 2 Lisa Joo Aklestad NOR Vartdal TIL 1:41:30

D40-44:1 Anita Iversen Lilleskare NOR BFG Bergen Løpeklubb 1:02:41, 2 Solveig Drøpping NOR Valder IL 1:27:17, 3 Christine Aarsaether NOR Enskede IK 1:40:16

M15-17:1 Trym Dalset Lødøen NOR Haugen IL 59:03, 2 Torjus Engeset Woldsund NOR VTI 1:11:35, 3 Eivind O. Jacobsen NOR VTI 1:15:22, 4 Hallvard Engeset Woldsund NOR Noteam 1:23:48

M18-19:1 Jonas Hesthaug NOR Eidsdal IL 58:17

M20-22:1 Stian Øvergaard Aarvik NOR Gneist IL 49:49, 2 Vegard Røyrhus NOR Hovdebygda IL 1:05:20, 3 Odin Aam NOR KFUM Kam. Oslo 1:13:35

M23-34:1 Johan Bugge NOR Mosvik IL - Friidrett 50:25, 2 Lars Åkernes Rimereit NOR Eidsdal IL 54:43, 3 Andreas Skylstad NOR Norangdal IL - Friidrett 55:13, 4 Aleksander De Lange Claussen NOR Jutul IL 57:48, 5 Kjell Magnar Berli NOR Velledalen IL 58:32, 6 Arve Rindal NOR Eid IL 59:44, 7 Magnus Svingheim NOR Team La Sportiva 1:00:25, 8 Geir Steig NOR Luster IL 1:01:24, 9 Matias Mørkedal NOR Noteam 1:01:34, 10 Alf Marius Raaberg NOR Vsop 1:03:29, 11 Tarjei Engeset Ofstad NOR Noteam 1:07:55, 12 Martin Helseth NOR Aalesund Roklub 1:12:46, 13 Kristoffer Nonstad NOR Oppdal IL 1:13:47, 14 Rune Dimmestøl NOR Vartdal TIL 1:14:25, 15 Lars André Lokøen NOR Akershus Krets 1:14:26, 16 Jon Dyrkorn NOR Meløy IL 1:15:08, 17 Eivind Lilleås NOR Løkken IF 1:16:21, 18 Marius Roth NOR Noteam 1:16:41, 19 Henning Tandstad NOR Velledalen IL 1:17:15, 20 Ole Martin Korsnes NOR Fk Sykkylven 1:17:24, 21 Sondre Vågnes NOR Noteam 1:23:58, 22 Arne Humlung NOR Sparebanken Møre 1:24:17, 23 Torgeir Janbu NOR Fana IL 1:25:05, 24 Jon Audun Baar NOR Noteam 1:38:46

M35-39:1 Erling Hisdal NOR IL Tjalve 57:11, 2 Andre Haugsbø NOR Gaular IL 59:49, 3 Dan Børge Saure NOR Bjørke IL 1:02:33, 4 Hallvard Bergmann NOR Hovdebygda IL 1:05:48, 5 Kenneth Sløgedal NOR Marnardal IL 1:07:41, 6 Lars Sodefjed NOR Kristiansand Løpeklubb 1:11:13, 7 Bjørn Brudevoll NOR Noteam 1:16:14

M40-44:1 Rune Aase Kalhagen NOR Eid Motbakkelag 1:02:41, 2 Alexander Walderhaug NOR Valder IL 1:10:40, 3 Ole Sunde NOR Austefjord IL 1:10:51, 4 Tim Mak NOR Noteam 1:21:04, 5 Bjørnar Vartdal NOR Sparebanken Møre 1:21:22, 6 Rolf Ottar Rovde NOR Utrøna Seglarlag 1:24:23

M45-49:1 Jann Olav Tjønneland NOR Viksdalen IL 1:01:46, 2 Frode Mauren NOR Velledalen IL 1:13:00, 3 Pål Røe NOR Hovdebygda IL 1:14:45, 4 Wilfred Krol NOR Fortius Dordrecht NL 1:19:30, 5 Frank Husevåg NOR Noteam 1:26:11, 6 Kenneth Kamp NOR Noteam 1:28:56

M50-54:1 Roar Aamodt NOR Bagn IL 1:08:08, 2 Lars-Olav Tunheim NOR Valsøyfjord IL 1:15:39, 3 Einar Arne Roth NOR Noteam 1:17:13, 4 Odd-Jonny Telseth NOR Noteam 1:18:53, 5 Jan Pedersen NOR Norangdal IL - Friidrett 1:20:00, 6 Ole Arne Eiksund NOR Arctic Nutrition Bil 1:25:59

M55-59:1 Stig Jacobsen NOR VTI 1:06:34, 2 Terje Skinstad NOR Sturla IF 1:06:48, 3 Jan Ove Juliebø NOR Ørsta IL 1:07:28, 4 Terje Sunde NOR Ørsta IL 1:26:50

M60-64:1 Arild Bjarkø NOR Os IL 1:11:50

M65-69:1 Sivert Søvik NOR Lørenskog Friidrettslag 1:16:09, 2 Gunnar Arnt Ødegård NOR Noteam 1:23:45, 3 Svein Jakob Nesvåg NOR Noteam 1:40:00, 4 Kjell M Fagerlund NOR Noteam 1:50:16