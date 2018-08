Liten auke i arbeidsløysa i Ørsta

Nyheiter

Arbeidsløysa i Ørsta var på 2,6 prosent ved utgangen av juli. Det er likt med fylkessnittet.

Det viser tala frå Nav Møre og Romsdal.

Ved utgangen av juli var det 146 personar heilt utan arbeid i Ørsta, og av desse var det 90 menn og 56 kvinner. Arbeidsløysa auka med 15 personar frå utgangen av juni, men vart redusert med to personar samanlikna med utgangen av juli i fjor.

I Volda var det 97 personar heilt utan arbeid ved utgangen av juli, noko som utgjer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det var 53 menn og 44 kvinner som var heilt utan arbeid ved utgangen av juli.

I Volda har det vore ein auke i arbeidsløysa på 21 personar frå utgangen av juni til utgangen av juli, medan det var ein nedgang på atten personar frå juli i fjor til juli i år.

I Møre og Romsdal samla var det ei arbeidsløyse på 2,6 prosent ved utgangen av juli.

– Arbeidsløysa stig vanlegvis frå juni til juli, det ser vi også i år både i fylket og for landet. I år er auka større enn vanleg frå juni til juli på grunn av to forhold som ikkje har noko med arbeidsmarknaden å gjera. Det eine er at det er 5 veker sidan tala for juni kom, i fjor og forfjor var det 4 veker. Den andre ar at dei arbeidslause denne månaden har fått ei påminning på SMS om å huske å sende inn meldekort, og dermed framleis ha statusen som arbeidslaus. Når vi tek omsyn til dette er auka omtrent som forventa og tilseier ikkje noko forverring i arbeidsmarknaden, seier fungerande fylkesdirektør Hege Beate Skjølberg.

– Samstundes som det på grunn av sesongsvingningar blir fleire arbeidslause i juli har ikkje NAV fått fleire arbeidssøkjarar totalt. Den siste månaden har det blitt 376 færre blant dei som er delvis arbeidslause og 297 færre arbeidssøkjarar på tiltak. Det vil seie at summen av heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og arbeidssøkjarar på arbeidsmarknadstiltak er blitt redusert med 136 den siste månaden, seier Skjølberg.