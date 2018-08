Saudehornet rett opp? Eller Liadalsnipa?

Nyheiter

Fjellføreren tilbyr spennande toppturar gjennom heile festivalen, skriv Naturfestivalen i ei pressemelding. Fredag står Liadalsnipa ved Ørstafjorden for tur, og søndag fjellet Kjerringa som ligg i eit fantastisk landskap med Kolåstinden ruvande i aust, Vassdalstinden i vest og nydeleg utsikt til Romedalen og Årsetra.

Maritimt torsdag og fredag

- Torsdag kan vi tilby eit litt rolegare program. Ta turen ned på den gamle dampskipskaia på Vartdal. Der er alle velkomne til ope butikkmuseum og Miss Boyd museet. Brit Aanning Aarseth tek i mot og har mange spennande historier å fortelje om fiske- og fangst på verdshava, livet om bord på skutene og tilknytninga til Vartdal og det som hende på land, skriv Naturfestivalen i ei pressemelding.

Seinare på ettermiddagen vert det fiskedag i Ørstaelva ved Laksetunet for born og ungdom. Ta med eige fiskeutstyr, eller lån av Ørsta Jeger og fiskarforeining.

Fredag er det båttur på Hjørundfjorden med lunsj om bord på MS Slogen.

Saudehornet opp

Saudehornet rett opp og barneløp til Skåla

Vi håper at mange tek turen opp på dette fantastiske fjellet også i år. Hugs at denne festdagen er for alle – også for dei minste! Barneløpet til Skåla vart ein suksess alt frå første året vi arrangerte det, og det er imponerande kor mange ivrige born som har teke seg opp til Vikeskåla med startnummer på brystet og fått sine vel fortente medaljar. Dei borna som vil kan starte med eit ordentleg smell frå startpistolen!

- Om du ikkje blir med på fjellet, kan du nyte gratis frukost i Vikegata og sjå løparane springe forbi. Her blir det også ein flott sommarkonsert med Norges musikkorps forbund, seier koordinator Siri Dahl i Naturfestivalen/Ørsta reiselivslag.

Det skjer dessutan mykje på Hotell Ivar Aasen gjennom dagen, der vert mellom anna løpet overført på storskjerm av Tussa. Registrering, premieutdeling og dans vil også gå føre seg på hotellet i år. Sjølve starten på løpet er i småbåthamna.