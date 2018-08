Ørsta klar for åttandedelsfinale

Nyheiter

Ørsta feia igjennom gruppespelet med tre sigrar. Det vart siger 5–2 mot Skade, 12–0 over Bagn og 9–1 over Huk.

I sekstandedelsfinalen onsdag venta Vikane frå Nordfjord, og det vart siger 7-0 til Ørsta-laget.

Til kvelden ventar Hareid eller Høyang.

– Vi har hatt ei fin turnering så langt. Det er ujamn kvalitet på laga, og det tetnar seg til. Men våre spelarar verkar å ha spelt seg meir og meir i form, fortel Svein Rik Grevsnes, trenar for Ørsta G14.

I serien har Ørsta eit ellevarlag og eit sjuarlag.

– Men fordi vi var seine med påmeldinga, var det ikkje så mange som kunne verte med. Vi har ein tropp på ti spelarar, åtte gutar og to jenter, fortel Greivsnes.

Under opphaldet bur Ørsta-laget på Nordstrand skule, og spelarane og lagleiarar er nøgde både med innkvartering og mat.

– Vi har hatt eit veldig fint opphald så langt, seier Greivsnes.

Samstundes gjer Hovdebygda/Mork det godt i B-sluttspelet i same klassa. Etter to tap, vart det siger i siste kampen i gruppespelet mot Bremnes (3-1), og dermed var laget klare for B-sluttspelet. Onsdag føremiddag vart det siger 3–1 mot Hamarøy i sekstandedelsfinalen. Og seinare i ettermiddag er det åttandedelsfinale mot Carugate frå Italia.

– Det ser ut som om gutane berre spelar betre og betre, seier lagleiar Paul Rune Ingebrigtsen.