Nyheiter

– Folk var veldig flinke til å kjøpe. Alle lodda vart selt ut.

Fortel Benjamin Øyehaug Lundqvist (7), Nora Øyehaug Lundqvist (9) og Ingrid Øyehaug Moe.

Dei bestemte seg tidlegare i veka for å gjere noko for Redd Barna. Dei baka sjokoladekaker og muffins for sal, og fekk tak i godteri dei kunne lodde ut.

Onsdag sette dei opp bord med salsplakat ved Håkonsgata, og sette i gang aksjonen.

– Det stoppa mykje fleire folk enn vi trudde. Til og med folk i bilar stoppe for å kjøpe kaker og kjøpe lodd, fortel borna.

Dei er syskenborn. Medan Ingrid bur i Ørsta, er Benjamin og Nora i Ørsta på ferie. Dei bur i New York i USA.

Borna greidde å samle inn heile 896 kroner til Redd Barna, og pengane gjekk inn på deira konto etter aksjonen.

Borna sender ei varm takk til alle som kjøpte kaker og lodd.