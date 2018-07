Førarkortbeslag engasjerer

Nyheiter

Politiet reagerte med ei bot på 5.000 kroner og beslag av førarkortet.

– Det er greitt med bot, men førarkortbeslag er drygt, er ein av reaksjonane på Møre-Nytt si facebook-side.

Politiet la ut denne meldinga på Twitter og Facebook tysdag 24. juli: «Førar av motorvogn er ilagt førelegg pålydande kroner 5000,- samt førarkortbeslag med tap av førarrett i tre månader. Dette grunna å ha køyrt rundt med opne vindauge og svært høg musikk til sjenanse for naboar, herunder hotellet på staden. Hendinga fann stad natt til søndag 22. juli.»

Og med det same politiet la ut denne statusen på Facebook-sida si, starta debatten. Nokre jubla, medan andre var hovudristande.

Til fredag var det 527 kommentarar og 42 delingar av saka.

Også på Møre-Nytt sine Facebook-sider var det engasjement.

Nokre meiner det var på høg tid at det no vert reagert, medan andre meiner reaksjonen er for streng.

Arnhild Fiskvik: – Endeleg! Overnatta på hotell i Ørsta før jobbintervju, og det er ganske kjipt å ikkje kunne møte frisk og opplagt fordi ein har blitt halde vaken av støy om natta.

Kristoffer Jørgensen: – Forventar politiet å få respekt for slikt? Bot er no så. Men lappen? Der går grensa.

Mari Bjørkedal Moe: – Det er flott at politiet reagerer!

Erna Møll: – Så flott at det endeleg blir gjort noko med denne ukulturen.

Per Olav Sandbakk: – Ein ting er å reagere, men det blir no feil å ta førarkortet.

Hege Rekkedal Pedersen: – Bot må no vere greitt, men førarkortet på grunn av musikk?

Fleire viser i ymse innlegg til at politiet berre har følgt politivedtektene og vegtrafikklova, medan andre lurer på kva som no vil skje med russen, om reaksjonane vert like strenge mot dei.