Naturfestivalen med mange flotte tilbod

Nyheiter

-Vi fekk ein flott start på Naturfestivalen i Romedalen siste helg, og vi held fram med program heilt til 5. august. Det er mange godbitar å få med seg også dei nærmaste dagane, skriv Naturfestivalen i ei pressemelding.

Her er nokre av tilboda.

Musikalske opplevingar: Sommarljom byrjar torsdag, og fredag kveld er det konsert i Røysløda i Volda, før ein avsluttar med konsertar på kunsthuset i Ørsta både laurdag og søndag. Konserten søndag er ein familiekonsert som også passa for dei yngste!Måndag spelar deltakarar på kurs i regi av Norges musikkorps forbund konsert utanfor Amfi i Ørsta.

Turar:Om du vil ut på tur, ventar mange fine opplevingar:Laurdag kan du bli med på topptur til Lisjetinden , søndag har vi ein meir krevjande tur til Liadalsnipa og tysdag til Vassdalstinden. Desse toppturane er i regi av Fjellføreren som tilbyr spennande turar gjennom heile festivalen.Måndag kan du bli med trimgruppa på Sæbø som arrangerer kveldstur til Stokkehornet eller du kan sykle rundt Dalsfjorden, ein fin sykkeltur i lett terreng med lite trafikk.

Bjørke: Laurdag kan du også få med deg kulturvandring på Bjørke. Turen er ca. 3 km lang og på vegen får ein med seg heile 10 kulturminne, i tillegg til å få høyre mykje historie, mellom anna om dei gamle vikingfunna på Bjørke. Etter turen blir det sal av kaffi og rømmegraut på ungdomshuset i regi av Sjåstaddalen Frilynde Ungdomslag. Også på søndag er det ting som skjer på Bjørke: På Bakketunet kan ein får med seg utstillinga «Historier om kjærleik» og det blir servert graut frå grindaløda. Bakketunet er det eldste og mest komplette gardstunet på Sunnmøre, og det er mogeleg å oppleve kunst- og handverksutstillingar i alle dei seks bygningane som utgjer tunet. Merk også at under heile Naturfestivalen er det mogeleg å telte i Bakketunet for dei som ønskjer å vere med på arrangement eller som elles ønskjer å bruke den vakre naturen inst i Hjørundfjorden!

Fotokurs: Mellom Bakkar og Berg Media arrangerer fotokurs i Volda på søndag. Kurset er lagt opp som ei vandring der ein undervegs går gjennom grunnleggjande fotoprinsipp. Her kan du få gode tips uansett om du brukar mobilkamera eller spelrefleks, og det trengst ingen førehandskunnskap for å bli med!

Kulturdag på Raudøyholmen: Kvifor ikkje leggje søndagsturen til Raudøyholmen på søndag? Tema for dagen er «Far etter folk». Det blir ei spennande vandring der lokalhistorikar Gunnar Ellingsen fortel holmen si historie med busetnad og næringsverksemd på 1800-talet. Det vert organisert frakt frå Rjåneshamna og det vert sjølvsagt servert kaffi med meir!

Olsok i BrudavolltunetSøndag er det olsok og tradisjonen tru blir dette markert i Brudavolltunet. Detter er eit flott arrangement for heile familien. Ein kan oppleve ulike aktivitetar i det gamle tunet og det blir servering av rømegraut, natronkaker, svele saft og kaffi m.m. Musikken står Hallkjellsvik spelemannslag for og det vert halde gudsteneste i tunet.

MS Slogen på Hjørundfjorden !: I år arrangerer vi ein fin båttur med den stolte skuta MS Slogen. Turen startar frå Sæbø, og er innom både Norangsfjorden og Storfjorden. Om bord kan ein kose seg på dekk, og det vert servert nydeleg lunsj. Undervegs gjer vi strandhogg på Bjørke.Turen er fredag 3. august, men vi ønskjer at deltakarar melder seg på seinast måndag!

Saudehornet rett opp: Vi minner også om at det er på tide å starte nedteljinga til motbakkeløpet Saudehornet rett opp som vert arrangert laurdag 4. august.Du har enno nokre dagar på deg til å bestemme om du skal delta i konkurranseklassa eller mosjonsklassa i år! Ikkje påstå at det ikkje skjer noko her i bygdene om sommare.

Detaljert program, dag for dag er å finne både på nettsidene til Naturfestivalen og i faldaren som ligg ute på butikkar i Ørsta/Volda-området.