Bu deg på tropevarme

Ifølgje vêrvarslingstenesta yr.no vil temperaturen ved Ørsta-Volda lufthamn målestasjon kome over tretti grader fredag kveld og laurdag.

Det er meldt ein søraust vind som tek med seg mykje varme.

På fredag ettermiddag og kveld vil temperaturen kunne stige til over 31 grader. Over tretti grader vert definert som tropevarme i Noreg.

Natt til laurdag ser det ut til at temperaturen ikkje kjem under tjue grader. Dermed ligg det an til ei tropenatt.

Varmen held laurdag, og med temperaturar over tretti grader. Den høge temperaturen held seg utover laurdagsnatta, men søndag slår vêret om. Vinden dreiar nordvest, og det kjem regn ut på ettermiddagen. Også måndag og tysdag er det meldt noko regn, men temperaturane vil framleis vere over tjue grader på dagtid.