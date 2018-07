– Straumprisar vi aldri før hatt

Det vil medføre kraftprisar så høge som av aldri før har hatt, og mykje høgare enn det vi opplevde under den såkalla kraftkrisa for vel eit tiår sidan

Det seier småkraftgrunder Trond Ryslett. Han er medeigar i sju småkraftverk i Austefjorden og Bjørke-området, og byrjar no å tenkje seg litt redd for kva som kan skje utover hausten.

– Sjølv om fyrste halvår vart spesielt vêrmessig, kom vi som småkraftverk oss greitt unna. Høge prisar kompenserte for lægre produksjon, fortel Ryslett.

– Prisar vi aldri før har hatt

Det han fryktar, er det som no kan skje vidare.

– Det regnet som har kome dei siste vekene hjelper ingenting. Det er knapt snøflekker igjen i fjellet som bidreg med smeltevatn. Kjem det ikkje monalege nedbørsmengder før 1. oktober, kan dette verte gale. For all nedbør som kjem i høgda etter 1. oktober vil leggje seg som snø, og vi vil ikkje ha nytte av det før etter 1. mai. Det vil medføre kraftprisar så høge som vi aldri før har hatt, og mykje høgare enn det vi opplevde under den såkalla kraftkrisa for vel eit tiår sidan, fortel Ryslett.

Han fortel om eit heilt merkeleg halvår så lang.

– Frå jul til 15. april var det knapt eit verskifte. Det var konstant kaldt, og det var ikkje produksjon.

Då kom det nedbør, og vi kom i gang med produksjonen. Mai vart som normalt, medan det var halv produksjon i juni. Likevel kom vi i land økonomisk, fordi prisane på krafta var høg, fortel Ryslett. Men det som også skjedde frå midten av mai og utover juni var at den forventa mengda av smeltevatn ikkje kom.

Fordampa

– Fordi det var såpass varmt at snøen fordampa i staden for å smelte i vanlege mengder, fortel Ryslett.

– Ein og ein halv månad med forventa smeltesnø forsvann, forklarar Ryslett.

Difor vart det ein juli med berre tjue til tretti prosent av den normale produksjonen, og viss det ikkje snart vert monaleg med nedbør, vil det ikkje vere mykje vatn å produsere kraft frå dei komande månadene.

– Nei, no er det berre nokre få snøflekker att, og det vert ikkje mykje å produsere på, seier Ryslett. Småkraftverka er berekna for at snøsmelting skal gje den største produksjonen, og kraftverka i Austefjorden og Bjørke-området har vore heldig stilt, då mykje av snøsmeltinga kjem frå skuggedalar. Men i år vart det altså for varmt.

Vassforsyninga

Han fortel at for nokre av kraftverka i Austefjorden og Bjørke-området er ikkje prioriteten no å produsere straum, men sikre drikkevatnet.

– Tre av kraftverka fungerer også som drikkevassreservoar og drikkevasskjelde, og no gjer vi tiltak for å sikre vassforsyningane i månadene framover. Mellom anna har vi fylt opp ein dam i Høydalen for å sikre at vi har drikkevatn, fortel Ryslett.

Han håper no at det vil kome store nedbørsmengder fram til 1. oktober.

– Då snakkar eg ikkje berre for oss som driv småkraftverk si skuld, men for oss alle. Det gjeld landbruket, straumforbrukarane og ikkje minst det å sikre nok drikkevatn til alle, seier Ryslett.