Sigrar til Ørsta-laga i Danmark

Nyheiter

G16-laget slo Staal Jørpeland 1-0, medan G15-laget vann 3–1 over den same klubben.

Jentelaget i femtenårsklassa heva seg også etter opningskampen, og greidde å spele 0–0 mot danske Horsens.

Alle tre Ørsta-laga har sjansen til å gå vidare til A-sluttspelet, og det er kampane onsdag ettermiddag som vil avgjere dette.

G19-laget til Volda, der fleire Ørsta-spelarar er med, vann 2–0 mot Hisøy onsdag morgon, og kjempar om ein plass i A-sluttspelet.

Volda G17 tapte sin andre kamp mot Flekkefjord med 1-5, og er slått ut av turneringa. Gutar 15-laget ligg godt an til avansement etter siger 4-0 over Madla, medan det skal mykje til for at G14-laget går vidare trass uavgjort 1-1 mot Skibsby-Højene IF frå Danmark.

Jente 15-laget til Volda står med tre tap, og har ein kamp igjen, men er slått ut av turneringa. J14-laget har to uavgjorte kampar, og går vidare med siger i den siste kampen onsdag.