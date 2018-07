Fråsegn om Klubben

Vi er kjende med at masse-taket er konfliktfylt i nabolaget. Vi tek ikkje stilling til dette, utover å slå fast at drift i samsvar med løyve som er gitt, må verte akseptert

Nyheiter

Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i fråsegn ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan ved massetaket på Klubben.

I fråsegna skriv dei at dei i oktober i fjor gav fråsegn til søknad om driftskonsesjon.

– Vi føresette då at konsesjonen må vere i samsvar med gjeldande regulering. Konsesjonssøknaden tyder på at det er ønska drift utover den perioden som låg til grunn for gjeldande regulering.

Det er varsla ny regulering, og også her har fylket tidlegare uttalt at det planlagde uttaket av masse «vil få svært uheldige verknader for landskapet i området og vi rår frå vidare arbeid med reguleringsprosessen.»

– Vi registrerer at det er dissens mellom kommunen og drivar om kva det faktisk betyr at det i føresegnene står at «lågaste planum for masseuttak skal vere kote 34.9.» Fylkeskommunen vil ikkje ta stilling til dette spørsmålet, men vil meine at formuleringa i alle høve seier noko om kva høgdenivå som skal vere utgangspunkt for etterbruken. Kva som derimot ligg i at det vert søkt mellombels dispensasjon er uklart. Utsprenging i strid med reguleringsplanen er i sin natur irreversibelt, sjølv om ein naturleg nok kan tenke seg tilfylling i etterkant. Dette må kommunen vurdere betre enn vi er i stand til.

Det er tenkt bustader i området etter avslutting av masseuttaket.

– Planomtalen skisserer også eit tidsperpsektiv for drift fram til 2017, og gjenlegging til etterbruk etter dette. I den nye søknaden er estimert nye 2-3 år. Den juridisk bindande delen av reguleringsplanen slår ikkje fast årstal for avslutting, peikar fylkeskommunen på.

– Vi er kjende med at massetaket er konfliktfylt i nabolaget. Vi tek heller ikkje stilling til dette, utover å slå fast at drift i samsvar med løyve som er gitt, må verte akseptert.