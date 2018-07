Får 5.000 i bot og mister førarkortet etter nattebråk

Nyheiter

På twitter skriv politiet tysdag: "Førar av motorvogn er ilagt førelegg pålydande kroner 5000,- samt førarkortbeslag med tap av førarrett i tre månader. Dette grunna å ha køyrt rundt med opne vindauge og svært høg musikk til sjenanse for naboar, herunder hotellet på staden. Hendinga fann stad natt til søndag 22. juli."

Dette betyr at påtalemakta har jobba raskt. Til Møre Nytt har politiet opplyst at bilføraren var ei ung kvinne. I juni vart ein ung mannleg bilførar stansa fordi det var høg musikk frå bilen. Han fekk eit førelegg på 8.000 for å ha forstyrra "den alminnelege fred og orden», og med det natteroa til omgjevnadene.

Tidlegare i vår og sommar har det vore stort fokus på nattebråk i Ørsta sentrum.

I tillegg til børning, har sentrumsbuarar peika på at det er plagsamt med bilar som køyrer rundt med høg musikk om natta.

– Vi har merka oss klagene frå folk som bur i sentrum. Vi har alt sett i verk tiltak, og vil framover prioritere å følge opp desse problema, seier pollitioverbetjent Stian Meek ved Volda og Ørsta lensmannskontor.

Bråk frå bilkøyring nattetid har vore eit gjentakande problem i Ørsta sentrum og bebuarar har ønska ei meir aktiv rolle frå politiet.

–Vil politiet ha ei tøffare line, mellom anna mot høg musikk frå bilar?

– Ja, dette er heilt klart noko som står høgt på prioriteringslista framover. I tillegg til høg musikk kjem problema med børning. Vi har også kontrollar av bilane, og reagerer mot ulovlege sota ruter. Og bilar som er i dårleg stand vert avskilta.