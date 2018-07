Ørsta-laga opna med tap i Dana Cup

Nyheiter

Gutar 16-laget møtte Ckub Santos Laguna frå Mexico. Der vart det tap 0-4.

Gutar 15-laget møtte Australia KF frå Kosovo, og der vart det tap 0-3.

Jenter 15-laget spelte mot Kopervik IL, men trass i to mål frå Ørsta-jentene si side, vart det tap 2-4.

Også fleire av Volda-laga var i aksjon tysdag.

Gutar 19-laget, med fleire spelarar frå Ørsta, spelte mot Lizzy FC frå Ghana. Der vart det 1-1.

Gutar 17-laget spelte mot Clachnacuddin FC frå Skottland, og der vart det tap 2-5.

For G15-laget vart det uavgjort 1-1 mot CM Footbal Academy frå England, medan G14-laget tapte 0-3 for Madla IL.

J 15 tapte 1-4 for Flatås IL, medan det vart poeng for J14-laget som spelte 0-0 mot Sidsjö-Böle IF frå Sverige.