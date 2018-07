Skremmer sauer til døde

Nyheiter

Ivar Aarsæther, leiar for Romedalen Beitelag, er fortvila og forarga.

– Vi har funne døde sauer, og lamma går att åleine. Det kan ikkje vere tvil om at det er hundar som har sprengt sauene.Og så må hundeigarane seie frå dersom hundane har sprengt sauer. Det har ikkje blitt gjort denne gongen, seier han.

Det er rundt 500 sauer på beite i Romedalen.

– Vi forlanger at hundane vert haldne i band. For det er som kjent bandtvang. Hundeeigarane trur kanskje at deira hundar er disiplinerte, men når dei gårlause oppfører dei seg annleis., Då vaknar instinktet, seier Aarsæther.

På Facebooksida Romedalen informasjon og bilete står det: "BANDTVANG. Dessverre er det også i år nokre som ikkje veit kva bandtvang er. Eit lam er skada og to sauer sprengt til døde av lause hundar hittil i år. Ein turgåar møtte to små hundar i råsa, og sjølv om hundane berre ville kose, så var det mildt sagt ubehageleg sa turgåaren. Vær so snill: respekter bandtvangen 100 prosent».