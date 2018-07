Traktorbrann på Melssætra

Nyheiter

Tysdag kveld melder politiet på Twitter at det brenn i ein traktor på Melssætra.

- Traktoren er overtent. Litt flammer i terreng, men ikkje stor fare for spreiing, skriv politiet.

Der er fleire hytter i området. Hytteeigarar som er i området vert oppsøkte av politiet.

Like over halv ni melder politiet at brannen er sløkt.

- Terrenget rundt vert "dynka" ned for å hindre at glør set fyr på terrenget.