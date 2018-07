Avviser erstatningskrav

Nyheiter

Fv. 655 var på denne tida stengt for all trafikk grunna arbeid med forstøtningsmur i elva ved Kyrkjebrua. I samband med dette kanaliserte Statens vegvesen travikken via Vikegata. Fartshumpane var på denne tida ikkje merka, og mannen opplevde å få skader på bilen.

– Konklusjonen frå Statens vegvesen er at kravet om erstatning må avvisast. At merking av trafikkhumpane mangla, utlyøser ikkje erstatning. Trafikkhumpane på vegen har vore slik i mange år utan problem for trafikkavviklinga. Ørsta kommune avviser kravet, er svaret.