"For kommunen er det viktig at Lånekassen framleis har kontorlokale i sentrum"

– Ørsta kommune er kjent med at Statsbygg søkjer etter nye kontorlokale til Lånekassen i Ørsta sentrum, skriv ordførar Stein Aam i eit brev til Statsbygg.

Ho er ny leiar for Lånekassen Rektor ved Vartdal skule, Laila Aarset, sluttar i stillinga si 1. mars og går til stilling som leiar i Lånekassen, Ørsta, opplyser Ørsta kommune på sine nettsider.

– Vi ser det som viktig at Lånekassen vel nye kontorlokale i Ørsta sentrum slik som i dag, og ikkje ei lokalisering utanfor sentrum. Bakgrunnen er at Ørsta kommune gjennom fleire år har arbeidd systematisk med sentrumsutvikling, og å samle viktige funksjonar og aktivitetar i sentrum. Aktivitet skaper attraktivitet, skriv Aam.

Han held fram: "Ørsta sentrum har i dag ein leiande sentrumsposisjon på Søre Sunnmøre, med stor handels- og forretningsaktivitet. I ny sentrumsplan som no er ute på høyring, ligg det føringar for vidare utvikling av Ørsta sentrum. Planen byggjer på ein prosess som inkluderer stadanalyse, arkitektkonkurranse, ein eigen utviklingsplan, og no altså områdeplan. Gjennom dette langsiktige arbeidet har Ørsta kommune vektlagt tilrettelegging av verksemder i sentrum, som lekk i å utvikle eit urbant sentrum. For Ørsta kommune er det viktig at Lånekassen framleis har kontorlokale i Ørsta sentrum."