Utdanningsforbundet åtvarar mot kutt

meiningar

I framlegget til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-25 vert det lagt opp til å kutte stillingar i skulen. Dette vil gje ei uforsvarleg drift av skulane og er noko vi på det sterkaste vil åtvare mot. Ytterlegare kutt innanfor skule- og barnehagesektorane vil gjere at Ørsta kommune bryt med normene for tal på tilsette både i skule og barnehage.

Dei føreslegne kutta i seksjon skule vil også føre til at ein ved fleire skular vil bryte lærarnorma. Slik situasjonen er i dag, så bryt ein allereie lærarnorma i praksis på ein del skular ved at det vert flytta på lærarar t.d. mellom barneskuletrinnet og ungdomsskuletrinnet. Dette skriv også seksjonsleiar for skule i sin tekstdel til budsjettet. Ved å kutte ytterlegare i lærarstillingar, vil dette føre til at vi bryt lærarnorma ved dei fleste skulane i Ørsta. Lærarnorma er ikkje ei anbefaling om kor mange lærarar ein bør ha, men ei minimumsnorm for kva som er det minste talet lærarar det er å lov å ha.

Kostra-tala for skuledrifta i Ørsta viser at vi driv ein svært rimeleg skule. Samanlikningsgrunnlaget for Ørsta er kostragruppe 7 og Ørsta bruker i dag 5859 kr mindre per born mellom 5-15 år. Dette utgjer totalt om lag 8 millionar mindre enn kostragruppe 7. Det same gjeld for den ordinære barnehagedrifta i Ørsta som også driv særs rimeleg.

Førre seksjonsleiar for skule har gong etter gong varsla om uforsvarleg drift i Ørstaskulen. Noverande seksjonsleiar skriv i si forklaring til budsjettet at vi innanfor dei eksisterande rammene ikkje klarer å gje elevane det tilbodet dei har krav på. All forsking viser at det viktigaste vi kan gjere er å sette inn tiltak så tidleg som mogleg. Dersom ein gjennomfører dei kutta som er føreslegne, så vil dette gjere det enda vanskelegare å gje elevar som slit den opplæringa dei har krav på.

Økonomiplan 2022-2025

Utdanningsforbundet registrerer at det er lagt opp til ei uspesifisert innsparing på 45 millionar i løpet av dei neste tre åra. Som vi har påpeika tidlegare, så driv både Ørstabarnehagen og Ørstaskulen svært rimeleg samanlikna med andre kommunar i vår kommunegruppe. Romet for effektivisering og innsparingar er brukt opp og vidare kutt vil gjere ein allereie uforsvarleg situasjon verre. Etter vårt syn må dette løysast gjennom forpliktande omstillingsprosessar. Ein må både sjå på korleis ein kan redusere utgifter og korleis ein kan auke inntektene. Vi merkar oss særleg at vedtak om meir fleksibelt SFO tilbod har ført til ein stor kostnadsauke. Om prisen også skal reduserast, så vert inntektene til kommunen vidare redusert. Dette er i seg sjølv gode formål, men formål vi som kommune ikkje har råd til i dagens situasjon.