«Eg gjekk raskt forbi og bad om beskytting over mi ånd.»

meiningar

Pastor Hans Reite var forskrekka over det han såg då han gjekk Øyralangs. Så forskrekka at han bad Gud om «beskytting over si ånd». Reite skriv:

«Ryktene om Øyralangs i Volda hadde spreidd seg sidan i fjor og vi var mange som var spente på kva dette var for noko. Vi møtte opp i god tid på Årneset mens folket samla seg. Etter ei tid så begynte den store folkemengda å bevege seg nedover mot elva. Kva var det vi såg på sidene? Det var hekser og ting som minte om det norrøne og okkulte. Eg gikk raskt forbi og ba om beskytting over mi ånd. Foreldre med born flokka seg rundt heksene og dei som las eventyr.

Hardbarka heidningar

Eg synest det er trist at det okkulte skal vere så populært. No er det halloween som står for døra. Nokre foreldre vil beskytte borna sine og sender dei heller til kristne samlingar som " Hallo venn". Vi har ansvar for kva vi sår inni i borna våre. Skal dei vekse opp som hardbarka heidningar eller skal dei få del i den kristne arven som våre forfedre kjempa for? Nyleg var det Hauge seminar i Fosnavåg. For to hundre år sidan kjempa Hans Nilsen Hauge for å få ut Guds ord og måtte sone mange år i fengsel for dette. Kanskje så må nokre av oss som kjempar for sanninga gjere det same?

Mørkret rår

Det står i Bibelen at det skal koma ei tid då folk ikkje tåler den sunne læra, men etter sine hovud tek lærarar i hopetal, for dei vil ha det som kilar i øyret. Dei skal venda øyret frå sanninga og halde seg til mytar og eventyr. Den tida er komen no. Kvifor skal ikkje barna få høyre Guds ord om at Gud er skaparen og at Jesus er frelsaren? Det er ei trist utvikling som Øyralangs er med på å streke opp under. Salmediktaren seier: " Du sende ditt ord over Noregs land og ljos over landet strøymde." No er det mørket som rår i landet. På få år har vi vendt oss bort frå Gud og må hauste konsekvensane av dette!

Pride-fargar

Lenger nede langs elva såg det bedre ut. Det var lyskastarar som laga flotte effekter i ulike fargar. Eg tok bilete av dette som eg seinare la ut på Facebook. Då var det nokon som skreiv at dette var Pride fargane. Var det dette det skulle symbolisere? Eg har mistanke om dette. Stoltheita er noko som no gjennomsyrar vårt samfunn. Dette er ille for Gud står dei stolte imot, men dei audmjuke gir han nåde. For hundre år sidan var det vanleg at folk samlast på bedhusa, bøygde kne og ba til Herren. No vert mange bedehus selt til islam som er ei anna åndsmakt som inntek landet vårt. Vi må vakne opp før det er for seint!» (Hans Reite).