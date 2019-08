Frp-Inge vil setje ned ordførarlønna

meiningar

Framstegspartiet sin Inge Kolås gjev i dette lesarinnlegget klart uttrykk for at han vil arbeide for å setje ned lønna til ordføraren i Ørsta:

«Dersom velgarane gjev meg som kandidat for Ørsta Frp ny tillit i komande kommunestyreperiode, vil eg prøve å jobbe for at ny ordførarlønn skal vere 750.000.- inkl. feriepengar. pr. år.

Dagens ordførarlønn er på godt over 1.mil. kroner,og er lik rådmannslønna i kommunen.Kanskje kan dette verte eit forhandlingstema no rett etter valget, når ordførar skal velgast og ein fleirtallskonstelasjon skal på plass? Skal tru kva dei ulike ordførarkandidatane meiner om dette?

Etter dagens modell i Volda kommune, der Amdam ikkje tek ut all den lønn han har rett på, og plaserer løyvde midlar i eit disposisjonsfond til disposisjon formannsapet, vil eg tilråde at Rydding av rusk for pant vert vedteken å innføre for dei sparte midlane på ny ordførarlønn.

Denne høgtenkjinga/innspel er herved spelt inn til alle politiske parti i håp om at dette vert eit forhandling om i komande valg av ordførar og konstelasjon i komande kommunestyre.»

Inge Kolås.