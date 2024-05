Alle dansarane på klassisk ballet og contemporary er med. Ei slik framsyning gir også rom for litt skodespel i tillegg til fengade dans. Dei yngste dansarane er 6 år og dei eldste dansarane går siste året på vidaregåande skule. Øvinga til Petar Pan starta rett etter vinterferien, medan planlegginga starta for eitt år sidan.

Analu Zidko er koreografen bak Peter Pan. Alle som såg Nøtteknekkaren på Eid i januar, veit kva for ein kapasitet ho er. Koreografien hennar er ikkje mindre enn fantastisk.

Jiri Nagy har ansvar all lyssetting og har laga vakker projeksjon og flotte lyskulisser som scenografi denne gongen.

Også til denne framsyninga har Ballettskulen skaffa fantastisk fine kostymer. Heile 220 kostymer er i bruk. Noko er gjenbruk eller omsydd, men ein del kostyme er nye og flyborne frå England.

Du treng ikkje om å ha eigne dansarar i Ballettskulen eller kjenne nokon som dansar for å kome og sjå framsyninga vår. Gleda over å sjå Peter Pan vert like stor uansett. Ta gjerne med born eller borneborn og kom.

Billettar vert lagde ut på heimesida til Ørsta Kulturhus siste veka i mai.

Synnøve Rekkedal Hill

Rektor i Ballettskulen.