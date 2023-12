Det er rolig i klasserommet. Alle studentene jobber intenst med å fullføre prosjektene sine før eksamensfristen. I det bakerste hjørnet sitter 23 år gamle Greta Ballestad Solli og tegner en figur til et av sine prosjekter.

Dagene hennes er fylt med skolearbeid, tegning, gaming og sosiale aktiviteter. For et halvt år siden flyttet hun fra Oslo til Volda for å studere animasjon. Allerede da Greta var 13 år gammel, innså hun at hun ikke følte interesse verken for gutter eller jenter. Hun lurte på:

– Finnes det et ord for noen som ikke føler tiltrekning til noen?

I 2016 søkte hun opp ordet «aseksuell» på Wikipedia og kom over lenken til «aromantisk»

– Det var en fin kveld da jeg satt og leste Wikipedia til omtrent fire på natten, sier Greta og ler.

Hva betyr aseksuell og aromantisk?

Aseksualitet betyr at en person har lite til ingen seksuell tiltrekning til noen.

Hvis en person er homofil, tiltrekkes de av samme kjønn, er de heterofile, tiltrekkes de av det motsatte kjønn. Aseksuelle personer føler derimot ingen tiltrekning til noen.

Når en person opplever lite til ingen romantisk tiltrekning til andre mennesker, kan de beskrives som aromantisk.

Aseksuell og aromantisk er to separate identiteter. En person kan identifisere seg som begge eller kun én av dem.

– Å være i et romantisk forhold ville føltes falsk

Hvis Greta skulle dele bosted med noen resten av livet, ville det vært som en venn eller en romkamerat.

– Å være i et romantisk forhold ville føltes falskt. De forventningene som følger med et romantisk forhold virker veldig fremmede for meg, deler Greta.

Greta legger til at hun er glad i klemmer, har tette vennskap og bygger sitt eget sosiale nettverk.

Per Kåre Blomvik mener at folk vet lite om aseksualitet Foto: Bethel Britto

Omtrent én prosent av befolkningen er aseksuell

Per Kåre Blomvik, politisk nestleder i Fri Møre og Romsdal, påpeker at aseksualitet er ulikt for hver enkelt person. Seksuell tiltrekning varierer derfor fra person til person.

– Hvor stor andel av befolkningen er aseksuell?

– Det er nesten umulig å fastslå en nøyaktig prosentandel, men forskere mener at det er omtrent én prosent av befolkningen, sier Blomvik.

Hennes tanker om dating og sex

– Jeg har sett Tinder-profilene til noen av vennene mine.

– Og jeg synes det er merkelig at folk baserer avgjørelser om å gå på date med noen kun ut ifra fire bilder eller en tekst om en person. Det virker veldig tilfeldig for meg, sier Grete.

Hun synes det er mange regler knyttet til sex som virker spesielle.

– Hvem skal være på topp og hvem under, hvor lenge skal forspillet vare, hvilke posisjoner skal en ha, hva kan en si og ikke? Hvor lenge må en kjenne noen før en har sex med dem? Alt dette skaper stor uenighet blant folk, kommenterer hun.

Spørsmål og kommentarer

«Hvordan føles onanering for deg?» er ett av spørsmålene Greta får. Hun synes dette er et rart spørsmål å svare på.

– Ellers får jeg spesifikke spørsmål om seksuell tiltrekning som jeg ikke kan svare på, legger hun til.

– Aseksualitet er så lite kjent at alderen ikke spiller noen rolle når det kommer til hvor fordømmende folk er, sier Greta.

Videre forteller Greta at hun kan møte folk som forteller om personer som har giftet seg med busstasjoner, når hun forteller at hun er aseksuell.

Greta sier at bedre forståelse rundt temaet har ført til at hun får færre spørsmål.

Greta gjør seg klar til quiz på studenthuset rokken. Foto: Bethel Britto

Misforståelser rundt aseksualitet

Blomvik i Fri Møre og Romsdal mener at misforståelser rundt aseksualitet fører til at det oppstår spørsmål og kommentarer.

– Det å velge å være sølibat er helt annerledes enn å være aseksuell. Aseksualitet er en del av deg, ikke et valg du tar, påpeker han.

Han mener at mangelen på informasjon om dette temaet i seksualundervisningen på skolen og i media er årsaken til misforståelsen.

– Selv om disse kommentarene er velmente, kan de såre personen som mottar dem, sier Blomvik.